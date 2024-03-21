Днями Рада з контролю за оборонною торгівлею Іспанії дозволила передачу Україні 20 танків.

Кількість танків Leopard 2A4 у Збройних силах України може подвоїтися, але це не станеться швидко. Про це пише Forbes.

Як відомо, днями Рада з контролю за оборонною торгівлею Іспанії дозволила передачу Україні 20 армійських Leopard 2A4.

"У разі підтвердження обіцянка танків збільшить кількість 55-тонних чотиримісних Leopard 2A4, які Україна отримала від своїх союзників по НАТО, до 74 одиниць. З них 40 вже вступили на озброєння 33-ї механізованої бригади української армії, яка майже рік безперервно веде бойові дії на півдні України", - йдеться у матеріалі.

При цьому, за даними видання, бригада втратила щонайменше вісім Leopard 2, ще дев'ять були пошкоджені та принаймні тимчасово покинуті. Водночас Німеччина та Нідерланди вже готують додаткові 14 Leopard 2A4.

"Разом із цими танками 20 колишніх іспанських танків могли б повернути танковий батальйон 33-ї бригади до повної чисельності — і навіть більше. Можливо, зрештою бригада сформує другий танковий батальйон", - прогнозує ЗМІ.

Зазначається, що з 20 танків, які перебувають "у хорошому стані", 10 вже відправили в Україну, інші 10, які потребували капітального ремонту, мали б складати цю другу партію з 20 машин, які прямують до України.

"Те, що Іспанії знадобився рік, щоб відремонтувати 20 Leopard 2, є скандалом, але вже не дивує. Наскільки швидко майстри зможуть відремонтувати старий танк, повністю залежить від наявності запасних частин. А для старих українських Leopard 2 було дуже важко знайти запчастини. ... Тож хоча деякі колишні іспанські Leopard 2 є майбутнім України, Leopard 2 не є майбутнім для українського танкового корпусу", - підкреслюють автори.

Передача Іспанією танків Leopard Україні - останні новини

Напередодні стало відомо, що Іспанія передає Україні 20 танків Leopard. Відповідне рішення ухвалила Міжвідомча рада з торгівлі та контролю оборонної техніки й технологій подвійного призначення країни.

За даними відомства, машини нині перебувають на консервації, тож знадобиться ще певний час для їхнього ремонту, перш ніж вони потраплять до ЗСУ.

Оцінюючи ризики, пов'язані з потраплянням на чорний ринок обладнання, що призначене для українських сил, держсекретар із торгівлі Сіані Мендес підкреслила, що озброєння, які експортуються Іспанією, є "необхідними, пріоритетним і найважливішими" для України в боротьбі з РФ.

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