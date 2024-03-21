Було уражено, зокрема, засоби протиповітряної оборони противника.

Протягом доби Збройні сили України вдарили по низці районів зосередження російських окупантів та по їхній військовій техніці.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби ворог завдав 36 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки", - зауважили у Генштабі.

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Водночас протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах ворога.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному артилерійському засобу та двох засобах протиповітряної оборони противника", - йдеться у повідомленні.

РФ намагається уникнути ударів українських Сил оборони

Як повідомляв УНІАН, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що російське військове керівництво шукає шляхи для порятунку Чорноморського флоту. Зокрема, вони передислоковують частину інфраструктури з окупованого Криму в інші порти.

За його словами, передислокація ЧФ РФ у Новоросійськ триває, хоч росіяни й не можуть зовсім залишити тимчасово окупований Крим без інфраструктури, зокрема й військово-морських сил.

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