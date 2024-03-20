Озброєння, які передаються Іспанією, є "необхідними, пріоритетним і найважливішими" для України в боротьбі з Росією.

Міжвідомча рада з торгівлі та контролю оборонної техніки й технологій подвійного призначення Іспанії схвалила постачання 20 основних бойових танків Leopard 2A4 в Україну. Про це повідомляє Infodefensa.

За даними відомства, машини наразі перебувають на консервації, тож знадобиться ще деякий час для їхнього ремонту, перш ніж вони потраплять до ЗСУ.

"Як і інші матеріали, перед відправленням вони будуть доопрацьовані на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаїра в Севільї", - зазначає видання.

Оцінюючи ризики, пов'язані з потраплянням на чорний ринок обладнання, що призначене для українських сил, держсекретар Іспанії з торгівлі Сіані Мендес зазначила, що озброєння, які експортуються Іспанією, є "необхідними, пріоритетним і найважливішими" для України в боротьбі з Росією.

"І немає жодних сумнівів, що Україна використовує їх найкращим чином для захисту власної національної безпеки", - підкреслила Мендес.

Допомога ЄС Україні - останні новини

У середу, 20 березня, Єврокомісія виплатила Україні перший транш із 50 мільярдів євро макрофіну. Про це повідомив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Також він анонсував, що завтра, 21 березня, Європейська Рада обговорить як прискорити процес вступу України до Євросоюзу.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС хоче направити доходи від заморожених активів РФ в український фонд озброєнь. За словами Борреля, відповідна пропозиція буде розглянута на саміті ЄС 21-22 березня.

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