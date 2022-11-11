Штати планують купити близько 100 тисяч снарядів для артилерійських знарядь.

Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди для подальшої передачі в Україну.

Як пише The Wall Street Journal, такі поставки стануть частиною "секретної угоди" між Вашингтоном і Сеулом.

Зазначається, що Сполучені Штати планують купити близько 100 тисяч снарядів для артилерійських знарядь, щоб передати їх Україні. При цьому терміни укладання такої угоди не називаються.

Відео дня

За розрахунками Вашингтона, цієї кількості снарядів Україні буде достатньо для ведення інтенсивних боїв протягом декількох тижнів.

Видання зазначає, що відправка боєприпасів через США дозволить Південній Кореї формально залишатися в рамках зобов'язання не постачати озброєння Україні. Крім того, за допомогою такої угоди США зможуть уникнути витрачання власних арсеналів.

Війна в Україні: роль Південної Кореї

У березні 2022 року Південна Корея заявила про припинення всіх транзакцій з Центробанком Росії. Рішення було прийнято у відповідь на військове вторгнення на територію України.

Крім того, уряд Південної Кореї погодив обмеження щодо Російської Федерації та Білорусі через вторгнення в Україну.

Наприкінці вересня 2022 року стало відомо, що США закуплять для України зброю виробництва Південної Кореї. Зазначалося, що воно буде доставлено за посередництва Чехії.

Вас також можуть зацікавити новини: