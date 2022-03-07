Сеул повідомить про рішення США та інших країн, які ввели санкції проти Росії / Ілюстрація REUTERS

Південна Корея заявила про припинення всіх транзакцій з Центробанком Росії.

Про це передає Міністерство закордонних справ Південної Кореї. Рішення прийнято у відповідь на військове вторгнення на територію України.

Південна Корея оголосить більш детальну інформацію щодо нових санкцій після консультацій в уряді. Сеул повідомить про рішення США та інших країн, які ввели санкції проти Росії.

Раніше Південна Корея ввела санкції проти семи російських банків, включаючи Сбербанк, ВТБ і Веб.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.