Сеул повідомить про рішення США та інших країн, які ввели санкції проти Росії / Ілюстрація REUTERS
Південна Корея заявила про припинення всіх транзакцій з Центробанком Росії.
Про це передає Міністерство закордонних справ Південної Кореї. Рішення прийнято у відповідь на військове вторгнення на територію України.
Південна Корея оголосить більш детальну інформацію щодо нових санкцій після консультацій в уряді. Сеул повідомить про рішення США та інших країн, які ввели санкції проти Росії.
Раніше Південна Корея ввела санкції проти семи російських банків, включаючи Сбербанк, ВТБ і Веб.
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