Кожен комплект містить міні-бортовий комп'ютер, камеру і радіопристрій.

Україна отримає 33 000 комплектів наведення зі штучним інтелектом (ШІ) для дронів. Ця ініціатива фінансується за контрактом із Пентагоном на 50 мільйонів доларів, пише The Times.

У виданні підкреслили, що комплекти наведення дадуть змогу перетворити дешеві безпілотники на високоточну зброю. Це особливо корисно в той час, як Росія проводить літній наступ.

Зазначається, що ці комплекти поставить американо-німецька компанія Auterion, яка уклала контракт із Пентагоном. Україна зможе перетворити тисячі дронів на високоточні системи, здатні відстежувати і націлюватися на об'єкти на полі бою, поки вони перебувають у русі.

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У виданні розповіли, що кожен комплект містить міні-бортовий комп'ютер, камеру і радіопристрій. Вони дадуть змогу безпілотникам самостійно виконувати польоти й ухилятися від російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Журналісти додали, що деякі українські дрони вже використовують програмне забезпечення від Auterion. Генеральний директор компанії Лоренц Маєр зазначив, що ця поставка вдесятеро перевищить поточні обсяги.

"Цей контракт важливий, тому що він демонструє силу поєднання провідного у світі програмного забезпечення з можливістю економічного виробництва безпілотників у великих кількостях там, де вони потрібні", - сказав він журналістам.

Комплекти наведення з ШІ буде поставлено в Україну до кінця року в рамках пакета американської допомоги, поділилися у виданні.

Пентагон протестував дрони в "українських умовах" - що відомо

Раніше стало відомо, що в червні Відділ оборонних інновацій Пентагону провів серію випробувань дронів на полігоні біля форту Вейнрайт в Алясці. Умови були наближені до бойових - таких, як в Україні.

Учасники випробувань зіткнулися з труднощами при навігації та підтримці цілей. Тим не менш, деякі фірми змогли адаптувати свої системи.

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