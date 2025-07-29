Відділ оборонних інновацій (DIU) Пентагону провів у червні серію випробувань безпілотників на полігоні поблизу форту Вейнрайт в Алясці, прагнучи створити умови, подібні до бойових — таких, як в Україні. Під час чотириденного заходу п’ять компаній тестували свої системи у середовищі радіоелектронної боротьби, пише Defense News.
"Ми повинні проводити такі випробування постійно", — підкреслив Трент Еменекер з DIU. "Ми хочемо працювати з інженерами і бачити, як технологія реагує на збої".
Учасники випробувань стикнулися з труднощами при навігації та підтримці цілей, що частково пов'язано з недостатньою зрілістю технологій і браком досвіду роботи поза лабораторією. Тим не менш, деякі фірми змогли адаптувати свої системи та покращити результати до завершення тестів.
Один із головних викликів — відсутність належної інфраструктури для випробувань сучасних радіоелектронних загроз.
"Ми намагаємося взяти двадцятирічне обладнання та адаптувати його до сучасної загрози", — пояснив сержант Пітер Сперджен, оператор радіоелектронної боротьби.
Попри технічні обмеження, випробування виявили прогрес у здатності операторів розуміти, яке обладнання найкраще працює, та адаптувати тактику.
"Такі випробування критично важливі для підвищення кваліфікації та визначення прогалин у забезпеченні", — наголосив підполковник Скотт Сміт.
Еменекер визнав, що найкращим місцем для таких тестів могла б бути Україна:
"Немає кращого місця у світі для тестування", — сказав він, маючи на увазі досвід України у швидкому вдосконаленні БПЛА у бойових умовах.
Однак, через політичну напруженість після переобрання Дональда Трампа та зниження підтримки, провести офіційне тестування в Україні наразі неможливо. Це змусило DIU обрати Аляску — віддалене місце з довгими літніми днями та меншими ризиками радіоперешкод.
DIU також працює над новими ініціативами, такими як "Проєкт GI" та створення групи Range Strike, щоб полегшити доступ малим компаніям до тестувань і пришвидшити інтеграцію нових технологій у військову службу.
"Компаніям потрібно бачити, де вони успішні, а де ні, щоб внести покращення", — зазначив Вілл Райан, менеджер програми автономії в DIU.
Дрони - останні новини з країн НАТО
Як повідомляв УНІАН, війна в Україні спонукала багато країн НАТО переглянути підхід до виробництва дронів. Зокрема, у Німеччині планують розробити ударні безпілотники далекого радіусу дії, здатні вражати цілі глибоко на території противника.
Згідно зі звітом, компанія Airbus Defence бере участь у проєкті разом із американським стартапом Kratos, а німецька Rheinmetall об'єдналася з виробником дронів Anduril. Крім того, у розробці братиме участь і Мюнхенський стартап Helsing.