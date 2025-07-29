Відділ оборонних інновацій США шукає нові підходи до тестування безпілотників, надихаючись українською моделлю швидкої адаптації та бойових ітерацій.

Відділ оборонних інновацій (DIU) Пентагону провів у червні серію випробувань безпілотників на полігоні поблизу форту Вейнрайт в Алясці, прагнучи створити умови, подібні до бойових — таких, як в Україні. Під час чотириденного заходу п’ять компаній тестували свої системи у середовищі радіоелектронної боротьби, пише Defense News.

"Ми повинні проводити такі випробування постійно", — підкреслив Трент Еменекер з DIU. "Ми хочемо працювати з інженерами і бачити, як технологія реагує на збої".

Учасники випробувань стикнулися з труднощами при навігації та підтримці цілей, що частково пов'язано з недостатньою зрілістю технологій і браком досвіду роботи поза лабораторією. Тим не менш, деякі фірми змогли адаптувати свої системи та покращити результати до завершення тестів.

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Один із головних викликів — відсутність належної інфраструктури для випробувань сучасних радіоелектронних загроз.

"Ми намагаємося взяти двадцятирічне обладнання та адаптувати його до сучасної загрози", — пояснив сержант Пітер Сперджен, оператор радіоелектронної боротьби.

Попри технічні обмеження, випробування виявили прогрес у здатності операторів розуміти, яке обладнання найкраще працює, та адаптувати тактику.

"Такі випробування критично важливі для підвищення кваліфікації та визначення прогалин у забезпеченні", — наголосив підполковник Скотт Сміт.

Еменекер визнав, що найкращим місцем для таких тестів могла б бути Україна:

"Немає кращого місця у світі для тестування", — сказав він, маючи на увазі досвід України у швидкому вдосконаленні БПЛА у бойових умовах.

Однак, через політичну напруженість після переобрання Дональда Трампа та зниження підтримки, провести офіційне тестування в Україні наразі неможливо. Це змусило DIU обрати Аляску — віддалене місце з довгими літніми днями та меншими ризиками радіоперешкод.

DIU також працює над новими ініціативами, такими як "Проєкт GI" та створення групи Range Strike, щоб полегшити доступ малим компаніям до тестувань і пришвидшити інтеграцію нових технологій у військову службу.

"Компаніям потрібно бачити, де вони успішні, а де ні, щоб внести покращення", — зазначив Вілл Райан, менеджер програми автономії в DIU.

Дрони - останні новини з країн НАТО

Як повідомляв УНІАН, війна в Україні спонукала багато країн НАТО переглянути підхід до виробництва дронів. Зокрема, у Німеччині планують розробити ударні безпілотники далекого радіусу дії, здатні вражати цілі глибоко на території противника.

Згідно зі звітом, компанія Airbus Defence бере участь у проєкті разом із американським стартапом Kratos, а німецька Rheinmetall об'єдналася з виробником дронів Anduril. Крім того, у розробці братиме участь і Мюнхенський стартап Helsing.

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