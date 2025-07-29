'Ми втомились': українські військові рятуються від дронів рибальськими сітками, - CNN

Військові тримають оборону за допомогою дронів і рибальських сіток, але нестача людей і втома стають дедалі серйознішими викликами на виснаженому фронті.

У самісінькому серці східного фронту українські військові змушені протистояти найсучаснішій загрозі XXI століття — безпілотникам. Воїни у Костянтинівці Донецької області бережуться від ворожих "пташок" низькотехнологічним методом - за допомогою рибальських сіток, пише CNN.

Прості сітки, натягнуті вздовж доріг до обложених міст, стали останнім захистом для військових. Вони перешкоджають атакам дронів-камікадзе, вибухівка яких заплутується в щільних волокнах.

Найгостріше ця нестандартна оборона використовується біля Костянтинівки — одного з трьох міст, що перебувають під загрозою оточення внаслідок літнього наступу Росії. Один з офіцерів 93-ї механізованої бригади з позивним Василь розповів CNN:

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"Ми не отримували підкріплення вже вісім місяців. Старі люди виснажені, але їх ніхто не замінює. У нас критична нестача особового складу".

Без людей фронт тримають технології. Василь використовує дрони "Вампір" для доставки боєприпасів, води, їжі та зарядних пристроїв. Один квадрокоптер переносить до 10 кг на 12–15 км.

"Мінометники часто мусять пішки нести до 30 кг боєприпасів, бо техніка не проходить. Передова занадто вразлива до ворожих дронів", — каже командир.

Росіяни також модернізуються. Василь зазначає появу професійного підрозділу "Рубікон", який знищує українські безпілотники, підвішуючи до власного дрона нитку, що заплутується в гвинтах українського апарата.

"Війна зараз — це або ти мисливець за дронами, або жертва. Ми постійно під ризиком авіаударів", — додає Василь, показуючи монітори в підвалі командного пункту.

Ситуація загострюється не лише через технічні виклики, а й через інформаційний розрив. Командир говорить про системну проблему зв’язку:

"Ми не говоримо багато речей нашій державі. І держава — народу. Щоб зрозуміти, треба бути тут. Ми втомилися. І я думаю, що інші країни також втомилися нам допомагати".

Ситуація на фронті: головні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом місяців українські війська стримували наступ Росії на стратегічно важливий Покровськ, знищуючи тисячі російських солдатів за допомогою дронів-камікадзе. Але останніми тижнями ситуація змінилася: російські сили прорвали оборону і вперше увійшли в місто.

Напередодні аналітики з Інституту вивчення війни повідомили про просування росіян біля кількох населених пунктів на Донеччині. Зазначається, що у ворога є просування в Зеленому Гаю, біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру.

Крім того, аналітики ISW зазначають, що Росія почала використовувати більшу кількість бронетехніки на фронті. На думку експертів, Москва може тестувати нову тактику, перевіряючи вразливість української системи оборони.

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