Офіційні особи зізнаються, що готувалися до битви на "один день і одну ніч".

На тлі українського контрнаступу США і Європа поспішають наростити виробництво боєприпасів. Після десятиліть миру Захід, нарешті, усвідомив, наскільки він недооцінював важливість наявності великих запасів зброї, пише CNN.

У спілкуванні з кореспондентом видання минулого тижня міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що в НАТО від самого початку готувалися до наступу, який триватиме "одну ніч і один день".

"Ніхто насправді не задавав собі питання, а що, коли "одна ніч і один день" перетвориться на "два тижні, три тижні, чотири тижні". Скільки наших вишуканих можливостей у нас є насправді?" - зізнався Уоллес.

Відео дня

Офіційні особи США, з якими поспілкувалися журналісти, розповіли, що на американських базах по всьому світу є певний запас боєприпасів. Їх обсяг засекречений, але, як стверджується, це резерв на випадок надзвичайної ситуації, з яким військові не бажають розлучатися.

Фактично офіційні особи зізнаються, що США вже наближаються до "червоної межі" за запасами снарядів калібру 155 мм, які їм доводиться постачати Україні. Минулого року США почали нарощувати виробництво боєприпасів, коли стало зрозуміло, що війна затягнеться набагато довше, ніж передбачалося. Але на прийнятний рівень це виробництво вийде тільки через кілька років, заявив CNN радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Саме тому Вашингтон вирішив відправити в Україну касетні боєприпаси в якості тимчасового заходу, поки виробництво унітарних снарядів не встигає за потребами.

Джерело в уряді Німеччини повідомило CNN, що Берлін теж зробив кроки, щоб спробувати закрити існуючі прогалини в запасах боєприпасів. Причому мова не тільки про артилерію, а й про снаряди для зенітних установок Gepard, які були надані Україні.

Великобританія інвестує додатково 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у виробництво боєприпасів і розширення складських потужностей.

За даними Пентагону, на сьогоднішній день США надали Україні понад 2 мільйони артилерійських снарядів калібру 155 мм артилерійських снарядів.

Пентагон поставив перед собою мету виробляти по 70 000 артилерійських снарядів на місяць, але поки випускає лише трохи менше 30 000. У лютому 2022 року виробництво і зовсім було на рівні 15 000 на місяць. Таким чином, зараз Україна продовжує спалювати наявні складські запаси.

Видання констатує, що за півтора року війни темп артилерійського вогню ЗСУ майже не зменшився, попри те, що власні запаси України повільно, але неухильно скорочувалися. В даний час українські війська зазвичай випускають від 2000 до 3000 артилерійських снарядів на день, повідомив CNN представник Міністерства оборони США.

За визнанням співрозмовників видання, в США сподівалися, що з початком контрнаступу ЗСУ будуть менше покладатися на артилерію і більше на загальновійськові маневри, яким США навчали українців кілька місяців. Але тотальне мінування прифронтової зони з боку росіян зробило маневрену війну неможливою, змушуючи українців і далі покладатися на артилерію.

Проблеми зі зброєю у Заходу - останні новини

Війна в Україні розкрила вкрай низький рівень готовності країн Заходу до масштабного тривалого конфлікту. Наприклад, нещодавно стало відомо, що на складах німецької армії є всього лише близько 20 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, чого вистачить максимум на тиждень активних боїв.

А в Іспанії, наприклад, десятки танків Leopard, що стоять на озброєнні, виявилися непридатними до використання. Іспанському уряду довелося терміново виділяти гроші на їх ремонт, щоб почати поставки в Україну хоча б дюжини.

Як нещодавно писала The New York Times, багато з того, що Україна отримала від західних партнерів, не придатне до використання в бою і згодиться хіба що на запчастини.

Вас також можуть зацікавити новини: