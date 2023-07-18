Українським військам було запропоновано використовувати нове обладнання і тактику.

США все ще вважають, що швидкий прорив оборонних рубежів окупантів має першорядне значення для успіху українського контрнаступу. Але ЗСУ, попри надане Заходом інженерне обладнання, стикаються з новими викликами - не тільки мінними полями, а й БПЛА росіян, а також людським ресурсом у РФ.

Як пише The Washington Post, ситуація на фронті в США оцінюють як "надзвичайно складну", зізнаючись, що недооцінювали інтенсивність боїв.

Перші тижні, як стверджується, ЗСУ зазнали великих втрат у бронетехніці через найпотужніший опір російської артилерії, тому Вашингтон порадив Києву скорегувати тактику наступу.

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Колишній офіцер морської піхоти, експерт Дослідницького інституту зовнішньої політики Роб Лі в коментарі WP сказав, що тактика України може мінімізувати втрати, але вона пов'язана з компромісами.

"Просування піхоти, ймовірно, зменшить їхнє (росіян - УНІАН) виснаження. Але це означає, що просування буде повільнішим і у вас буде менше можливостей для швидкого прориву", - пояснив експерт.

Високопоставлений співробітник Об'єднаного штабу Збройних сил США генерал-лейтенант Дуглас А. Сімс зазначив, що українським військам було запропоновано використовувати нове обладнання і тактику. "І тому там, де вони звільняють сотні метрів на день, можливо, кілометр на день в деяких місцях, вони роблять це з великими витратами з точки зору зусиль. Це важка війна. Це справді важка місцевість, все під вогнем, і справді, якщо врахувати все це, це досить примітно", - сказав він.

Разом з тим, у США досі стверджують, що західна авіація не принесе великої користі в нинішньому бою через потужну систему протиповітряної оборони Росії. Хоча Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше стверджував протилежне.

У підсумку США очікують, що Україна прорветься через мінні поля і наблизиться до основних ліній оборони Росії. Але українські сили "повинні бути обережними і розважливими, використовуючи всю свою артилерію". Високопоставлений представник Міноборони підсумував: "Захід робить все правильно (про обсяги допомоги Україні - УНІАН), тільки із запізненням всього на шість місяців".

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Сили оборони України досягли успіхів у наступі на двох напрямках південної частини фронту. Українські солдати змогли просунутися на напрямках Мала Токмачка - Новопокровка і Велика Новосілка - Урожайне.

При цьому, як підкреслив генерал Олександр Сирський, швидкий успіх українського контрнаступу в поточних реаліях "практично неможливий".

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