Іспанські танки знаходяться в жалюгідному стані, оскільки багато років збирали пил в ангарах.

Іспанія планує поставити Україні певну кількість танків Leopard 2, але спершу доведеться провести їх ремонт, оскільки танки довго стояли на консервації без обслуговування. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес у коментарі журналістам.

"У Сарагосі є вже давно не використовувані Leopard 2A4, і ми збираємося перевірити, які з них можуть бути введені в експлуатацію для передачі Україні", – розповіла вона.

За словами Роблес, точну кількість танків, які відправляться в Україну, буде визначено за підсумками консультацій з країнами-партнерами.

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"Іспанія твердо віддана миру. Ми хочемо миру і розуміємо, що найкращий спосіб зробити ставку на мир - скоординована передача техніки для оборони", – заявила міністр.

Поставки іспанської зброї в Україну

Напередодні влада Іспанії підтвердила, що приєднається до танкової коаліції і передасть Україні танки "Леопард". Кількість поки не називалася, але, за неофіційними відомостями, мова може йти про кілька десятків машин.

До цього Іспанія вже поставляла в Україну системи ППО Hawk і тренувала українських бійців, які керуватимуть цими ЗРК. Також відомо, що Іспанія постачала в Україну боєприпаси, бронемашини

Примітно, що влітку в Іспанії вже обговорювали можливість поставки "Леопардів", але відмовилися від цієї ідеї через те, що танки прийшли в жалюгідний стан через багато років простою без використання.

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