У зовнішньополітичному відомстві кажуть, що рівень підтримки Києва на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету.

Повідомлення про нібито припинення урядом ФРН військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними, а рівень підтримки Києва на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді. Про це заявив речник міністра закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє Укрінформ.

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - сказав спікер МЗС.

За його словами, в Німеччині справді триває бюджетний процес, "за яким ми уважно спостерігаємо", він буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Відео дня

"Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - підкреслив дипломат.

Він запевнив, що Київ продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки України.

"Підкреслюємо, що кожне євро, інвестоване в зміцнення обороноздатності нашої держави, — це внесок у безпеку всієї Європи на тлі російської агресії. ... Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", - резюмував Тихий.

Військова допомога Україні від Німеччини - останні новини

Сьогодні німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомлио, що Німеччина різко скорочує видатки на військову допомогу Україні. За даними ЗМІ, наступного року видатки скоротять удвічі, а потім і вдестеро.

Зазначається, що уряд ФРН запровадив жорсткі заходи бюджетної економії. Ті військові засоби, які вже були затверджені, будуть доставлятися в Україну, але будь-які додаткові заявки від Міноборони затверджувати не будуть.

Вас також можуть зацікавити новини: