Про плани Бундесверу повідомив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг.

До грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння. Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.

Зокрема, до грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні:

дві батареї ЗРК IRIS-M та дві IRIS-T SLS;

10 зенітних установок Gepard;

12 САУ PzH 2000 і чотири Zuzana 2;

САУ RCH 155;

близько 30 танків Leopard 1A5;

400 MRAP;

логістичний транспорт (вантажівки, цистерни, всюдиходи, пікапи);

БпЛА та антидронові системи;

штурмові гвинтівки MK 556;

медичні матеріали;

польовий шпиталь.

Військова допомога для України - деталі

9 серпня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України на суму близько 125 мільйонів доларів. Спорядження нададуть із складів Пентагону за програмою президентських повноважень (PDA), зазначається на сайті Петагону. Пакет включатиме: ракети Stinger; боєприпаси для HIMARS; артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм; протитанкові системи Javelin і AT-4; броньовані машини HMMWV та інше.

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