Наступного року видатки скоротять удвічі, а потім і вдестеро.

З наступного року Німеччина скоротить обсяги військової допомоги Україні вдвічі, а з 2027 – вдесятеро. Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Зазначається, що уряд Німеччини запровадив жорсткі заходи бюджетної економії. Ті військові засоби, які вже були затверджені, будуть доставлятися в Україну, але будь-які додаткові заявки від Міністерства оборони затверджувати не будуть. Буцімто це було прохання безпосередньо канцлера Олафа Шольца.

Таким чином за поточний рік Німеччина витратить на допомогу Україні 7,48 або 8 мільярдів євро (залежно від методу підрахунку). Максимальний запланований ліміт витрат на 2025 рік – 4 мільярди. На 2026 рік заплановано лише 3 мільярди, а на 2027 та 2028 роки – по півмільярда. Співрозмовник у федеральному уряді сказав, що Берлін дійшов до точки, коли Німеччина більше не може давати Україні жодних обіцянок: "Кінець події. Каструля порожня".

Відео дня

Однак Міністерство фінансів стверджує, що ситуація зовсім не така, якою виглядає. У листі міністра фінансів Лінднера від 5 серпня, надісланого FAZ, сказано, що раптового скорочення фактичної допомоги Україні не буде. Просто у майбутньому гроші на озброєння Україні будуть надходити не з федерального бюджету Німеччини, а із заморожених активів російського центробанку. Союзники України заморозили близько 300 мільярдів доларів російських активів і нещодавно вирішили використати доходи від цих активів для фінансування кредиту Києву на 50 мільярдів доларів. Тепер Лінднер розраховує, що за ці гроші Україна "покриє значну частину своїх військових потреб".

Однак FAZ наголошує, що рішення країн G7 про використання російських активів насправді ще далеке від виконання на практиці і є юридично суперечливим. Тривають міжнародні переговори, і ніхто з німецьких політиків, з якими говорили журналісти FAZ, не знає, скільки пройде часу, доки ці гроші нарешті підуть на озброєння для України.

Журналісти зазначають, що канцелярія Шольца сповнена "великого оптимізму" щодо нової схеми фінансування військових потреб України, але в спеціалізованих відділах уряду і парламенту навпаки панує такий само великий скептицизм.

Україна вже відчула скорочення поставок

"На даний момент більш ніж сумнівно, чи можна використовувати російські гроші в майбутньому. Але те, що замороження виплат [з бюджету ФРН] почне діяти, це точно. Його наслідки вже відчуваються", – пише газета.

Одне джерело повідомляє, що через зміну підходу у фінансуванні потреб України поставку вже наявної системи протиповітряної оборони IRIS-T нещодавно не вдалося профінансувати. Виробник, компанія Diehl Defense, запропонувала здійснити поставку відразу після нищівного російського удару по дитячій лікарні "Охматдит", оскільки інший покупець був готовий відмовитися від цього ЗРК на користь України. Однак німецький уряд не виділив гроші на цю поставку – всупереч волі міністра оборони Бориса Пісторіуса.

За даними FAZ, брак фінансування вже позначається на ситуації у зоні бойових дій. Деякі німецькі гармати на фронті мають так мало запасних частин і боєприпасів, що можуть стріляти лише три-чотири снаряди на день. Окремі екземпляри гаубиць і танків Leopard 1A5 неодноразово були "канібалізовані", тобто використані як донори запчастин, через відсутність нових поставок запчастин з Німеччини.

У правлячій коаліції та в німецькій опозиції критикують це припинення фінансування України. Інго Гедехенс із депутатської групи ХДС каже, що Шольц і його депутати "влаштували безпрецедентне видовище лицемірства". З одного боку, канцлер неодноразово обіцяє "за потреби підтримувати Україну зброєю". З іншого боку, тепер він хоче бути "канцлером миру".

Депутат Шварц з коаліційної партії СДПН побоюється жахливих зовнішньополітичних наслідків цього рішення. Багатомісячна затримка американської допомоги минулої зими та весни вже завдала серйозної шкоди Україні.

"Якщо Німеччина, як другий за величиною донор, зараз візьме паузу, Україні буде важко", - каже він.

Якщо Україна програє війну, то, за українськими оцінками, до 15 мільйонів українців стануть біженцями. "Скільки приїде до Німеччини? Зрештою станеться те, чого Путін прагнув роками: Німеччина та Європа будуть дестабілізовані" — каже Шварц.

Військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно американські ЗМІ повідомили, що Байден начебто "відкритий" для ідеї відправки крилатих ракет великої дальності в Україну. За даними Politico, Пентагон уже працює над модифікаціями, щоб дозволити Україні запускати зброю зі своїх винищувачів.

Також ми розповідали, що на тлі операції в Курській області Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України на суму близько 125 мільйонів доларів. Пакет включатиме протиповітряні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм та іншу зброю і військове обладнання.

Вас також можуть зацікавити новини: