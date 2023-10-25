Минулого року біля берегів Лівії було конфісковано 146 одиниць бронетехніки в рамках зусиль із забезпечення ембарго ООН на постачання зброї в цю країну.

Євродепутати пропонують передати Україні військову техніку, конфісковану в минулому році біля берегів Лівії, повідомляє Politico.

"Депутати Європарламенту хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих минулого року під час двох операцій військово-морської місії ЄС IRINI в рамках зусиль із забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії", - пише видання.

Зазначається, що згідно з дослідженням, опублікованим нідерландською телевізійною програмою RTL Nieuws, члени Європейського парламенту тиснутимуть на країни ЄС, щоб вони відправили вилучену військову техніку до Києва.

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Зокрема, нідерландський ліберальний законодавець Барт Гротуйс попросив членів Європарламенту підписати листа до кінця роботи в четвер. "Ми закликаємо вас передати Україні захоплені транспортні засоби операції IRINI та аналогічне військове обладнання чи боєприпаси з цієї чи інших операцій ЄС", – йдеться у листі.

Крім того, як зазначає видання, Гротуйс повідомив, що він розмовляв з двома послами ЄС, які "обидва були дуже захоплені та сказали, що це дуже креативно", але відмовився розкрити, які країни ЄС беруть участь.

У п’ятницю лист Гротуїса буде надіслано державам-членам з Комітету з питань політики та безпеки (PSC) Ради, який керує політикою безпеки, і Комітету Європейського сприяння миру, який керує позабюджетним фінансуванням ЄС, що надається Україні.

Зброя для України - що відомо

Раніше у НАТО заявили, що вже "бачать дно" у власних запасах озброєнь, тому подальші поставки Україні повинні йти за рахунок нового виробництва.

В Україні зазначили, що війна між Ізраїлем і ХАМАС показує, що Захід повинен нарощувати виробництво зброї, адже обсяги виробництва зброї у всьому світі відстають від необхідного рівня.

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