Це буде перше з трьох спільних підприємств, метою яких є розміщення виробництва озброєнь в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні оголосять про створення нового спільного оборонного проекту між німецькою компанією Rheinmetall і українським "Укроборонпромом".

Як повідомив в інтерв'ю Politico глава Мінстратегпрому України Олександр Камишин, це буде перше з трьох спільних підприємств, метою яких є розміщення виробництва озброєнь в Україні.

Камишин зазначив, що організація спільного виробництва включатиме кілька етапів. По-перше, це обслуговування та збірка.

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"Німецькі компанії прагнуть почати локальне техобслуговування зброї, яку вони відправляють в Україну", - сказав він. Після цього, за словами Камишина, спільне підприємство перейде "до складання, а потім виробництва, виготовлення бронетехніки". Міністр назвав це "логічним розвитком відносин" між Берліном і Києвом.

Камишин натякнув на наступне спільне підприємство, повідомивши Morning Defense, що Flensburger Fahrzeugbau, німецький виробник військової техніки, стане партнером "приватної української оборонно-промислової компанії". Разом ці два спільних підприємства будуть "охоплювати весь спектр німецького озброєння, що надходить в Україну і здатного обслуговуватися в Україні".

Зброя для України

Камишин заявив POLITICO, що західним країнам необхідно прискорити виробництво ракет, снарядів і військових дронів якомога ближче до лінії фронту. він зазначив, що потрібно почати будівництво виробничих потужностей вже зараз, оскільки війна в Ізраїлі показує, що оборонна промисловість у всьому світі є місцем для інвестицій протягом десятиліть.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall отримав велике замовлення на боєприпаси калібру 155 мм для України та Німеччини.

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