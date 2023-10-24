Політики задаються питанням, чи зможуть західні союзники одночасно підтримати Україну та Ізраїль системами ППО і артилерією.

Зіткнувшись з війною на два фронти - в Україні і на Близькому Сході - Київ закликає західні демократії збільшити інвестиції в озброєння, заявляючи, що обсяги виробництва зброї у всьому світі відстають від необхідного рівня.

В інтерв'ю міністр стратегічних галузей України Олександр Камишин заявити POLITICO, що західним країнам необхідно прискорити виробництво ракет, снарядів і військових дронів якомога ближче до лінії фронту.

"Вільний світ повинен виробляти достатньо, щоб захистити себе. Ось чому ми повинні виробляти більше і більш якісну зброю, щоб залишатися в безпеці", - сказав Камишин під час місії в столицю Німеччини, щоб переконати виробників зброї інвестувати в Україну.

Відео дня

За його словами, нинішня потужність заводу жахлива.

"Якщо зібрати воєдино всі світові потужності з виробництва зброї та боєприпасів, цього буде недостатньо для цієї війни", - сказав Камишин про стан справ на більш ніж 1000-кілометровій активній лінії фронту України.

У той час як Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати ударів по сектору Газа, а бойові дії вздовж лінії зіткнення на Україні набирають обертів, армії спалюють боєприпаси зі швидкістю, небаченою за останні десятиліття. Політики задаються питанням, чи зможуть західні союзники одночасно підтримати обидві країни системами ППО і артилерією.

Відповідь, на думку Камишина, полягає в тому, щоб почати будівництво виробничих потужностей вже зараз.

"Те, що відбувається зараз в Ізраїлі, показує і доводить, що оборонна промисловість у всьому світі є місцем для інвестицій протягом десятиліть", - сказав він.

Виробництво зброї з Німеччиною

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall отримав велике замовлення на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів в рамках угоди з урядом Німеччини, покликаної поповнити запаси Бундесверу снарядами Assegai.

Як зазначили в прес-службі Rheinmetall, уряд замовив у них на поставку українським Збройним силам десятків тисяч снарядів L15, а також звичайних 155-мм снарядів Assegai для німецької армії. Поставки планується здійснити в 2024 році. Вартість замовлення знаходиться в нижньому тризначному діапазоні мільйонів євро, додали в компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: