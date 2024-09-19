Західні прихильники України цінують балканських виробників зокрема за дешевизну - боснійський снаряд може коштувати вчетверо дешевше за західний.

Західні уряди скуповують боєприпаси і міномети для поставок в Україну у виробників на Західних Балканах, зокрема, в Боснії і дружній до Росії Сербії. Як пише The Economist, на частку цих двох сторін припадає понад 90% військового експорту Західних Балкан.

"Особливий інтерес для України та її прихильників представляє здатність галузі виробляти боєприпаси та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Її товари також, як правило, дешеві: боснійський снаряд може коштувати вчетверо дешевше західного", - пише The Economist.

За даними Ясміна Муяновіча з аналітичного центру New Lines Institute for Strategy and Policy, сербський експорт зброї зріс учетверо від 2020 року; від моменту вторгнення в Україну було надіслано боєприпасів на суму близько 800 млн євро. Експорт Боснії за перші чотири місяці 2024 року майже подвоївся порівняно з тим самим періодом минулого року.

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І в Боснії, і в Сербії діють закони, які забороняють їм продавати зброю в зони бойових дій, проте вони знайшли обхідні шляхи, використовуючи посередників.

Так, США є основним покупцем боснійських куль, які потім перенаправляють в Україну. Сербія, незважаючи на свою відмову ввести санкції проти Росії, переправила тисячі артилерійських снарядів через Чехію, Туреччину і безліч підставних компаній. Балканські члени НАТО - Хорватія, Албанія, Чорногорія і Македонія - передали більшу частину своїх запасів старого радянського обладнання. Нещодавно повідомлялося, що Хорватія може відремонтувати зношені кувейтські танки М-84 для відправки на Україну.

Для деяких урядів регіону така політика - це можливість завоювати кредит довіри у США та ЄС. Це особливо стосується для країн, які прагнуть до ЄС, таких як Боснія та Албанія. На думку Катаріни Джокіч зі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень, економічні мотиви також відіграють свою роль. Боснійські заводи з виробництва боєприпасів, які колись були на межі закриття, тепер повністю укомплектовані персоналом.

Для Александра Вучича, президента Сербії, продаж зброї Україні є частиною тонкого балансування між Заходом і Росією. Але це також хороший бізнес, який дає "чистий приплив іноземної валюти".

Як писав Reuters, західні країни купують артилерійські снаряди в індійських виробників зброї, а потім перенаправляють їх в Україну. При цьому Нью-Делі не втручається, щоб зупинити торгівлю, незважаючи на протести Москви.

При цьому, як зазначає видання, така схема передачі боєприпасів для підтримки оборони України діє вже понад рік. Серед європейських країн, що відправляють індійські боєприпаси в Україну, - Італія та Чехія.

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