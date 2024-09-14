Сікорський пообіцяв, що Польща виділить 100 млн євро на закупівлю снарядів для України

У Польщі визнали, що все ще не надали гроші Чехії для закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

На пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пояснив причину, чому його країна ледь не єдина серед членів чеської ініціативи досі не перерахувала кошти. Як зазначив голова МЗС Польщі, у них затримали за ордером на арешт чиновника, який за це відповідав.

Йдеться про Міхала Кучмеровського, колишнього голову Урядового агентства стратегічних резервів Польщі. Його заарештували в Лондоні за польським ордером через звинувачення в корупційних злочинах.

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Сікорський пообіцяв, що Польща виділить 100 млн євро на закупівлю снарядів для України. Першу половину коштів відправлять вже цього року, а решту - наступного.

Чеська ініціатива - боєприпаси для ЗСУ

Компанія Czechoslovak Group, яка займається постачанням боєприпасів до України в рамках чеської ініціативи, нещодавно розкрила, що боєприпаси для України закуповують в Туреччини.

NZZ додала, що Чехія змушена стримати свої амбіції щодо постачання снарядів в Україну. Початкова мета не буде досягнута більш ніж на третину, якщо країни-партнери не внесуть більше коштів. За словами празького уряду, не всі країни ще заплатили, що є однією з причин скорочення поставок.

Вчора Gazeta Wyborza написала, що станом на серпень до пошуку боєприпасів для Сил оборони за межами Євросоюзу приєднались 18 держав. Наразі найбільшим та найшвидшим донором є Німеччина. Водночас Польща, яка публічно також приєдналась до ініціативи, не надала жодного злотого.

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