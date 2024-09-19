Серед європейських країн, що відправляють індійські боєприпаси до України, - Італія і Чехія

Артилерійські снаряди, що продаються індійськими виробниками зброї, були перенаправляються європейськими покупцями в Україну, при цьому Нью-Делі не втручається, щоб зупинити торгівлю, незважаючи на протести Москви. Як пише Reuters, посилаючись на індійських і європейських урядовців та оборонних чиновників, а також аналіз митних даних, передача боєприпасів для підтримки оборони України відбувається вже понад рік.

Водночас джерела в індійському уряді та в оборонній промисловості повідомили Reuters, що Делі виробило лише дуже невелику кількість боєприпасів, які використовує Україна, а один чиновник оцінив, що це було менше ніж 1% від загального обсягу зброї, імпортованої Києвом після війни.

За словами іспанського і високопоставленого індійського чиновників, а також колишнього топ-менеджера Yantra India, державної компанії, боєприпаси якої використовує Україна, серед європейських країн, що відправляють індійські боєприпаси до України, - Італія і Чехія.

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Індійські чиновники і представники оборонної промисловості заявили, що Індія стежить за ситуацією, однак, водночас, не вживала жодних дій для обмеження поставок до Європи.

За словами індійських джерел, Делі, який тривалий час був найбільшим у світі імпортером зброї, також розглядає тривалу війну в Європі як можливість розвинути свій сектор експорту зброї, який зароджується.

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх раніше заявив, що експорт продукції військового призначення перевищив 2,5 мільярда доларів у минулому фінансовому році і що Делі хоче збільшити його приблизно до 6 мільярдів доларів до 2029 року.

При цьому, як пише Reuters, митні записи свідчать, що за два роки до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року три великі індійські виробники боєприпасів - Yantra, Munitions India і Kalyani Strategic Systems - експортували компоненти боєприпасів на 2,8 мільйона доларів до Італії та Чеської Республіки, а також до Іспанії та Словенії, де оборонні підрядники вклали значні кошти в ланцюжки постачань для України.

А з лютого 2022 року по липень 2024 року ця цифра зросла до 135,25 млн доларів, включно з готовими боєприпасами, які Індія почала експортувати в чотири країни.

Росія незадоволена

Як повідомили три індійські чиновники, Кремль порушував це питання принаймні двічі, зокрема під час липневої зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та його індійського колеги.

Лавров тиснув на свого колегу з приводу індійських боєприпасів, що використовуються українцями, і скаржився, що деякі з них були вироблені державними індійськими компаніями, за словами індійського чиновника, безпосередньо обізнаного про зустріч.

Снаряди для України

Незважаючи на пакети військової допомоги від США та Європи, Україна все ще відчуває критичну нестачу боєприпасів - як через повільні поставки, так і через дуже великі потреби. Як заявляв президент України Володимир Зеленський, із необхідних 14 бригад Україна через брак ресурсів змогла оснастити лише чотири.

Також ЗМІ писали, що Чехія змушена стримати свої амбіції щодо поставок снарядів в Україну. Початкова мета не буде досягнута більш ніж на третину, якщо країни-партнери не внесуть більше коштів. За словами празького уряду, не всі країни ще заплатили, що є однією з причин скорочення поставок.

Компанія Czechoslovak Group, яка займається поставками боєприпасів в Україну в рамках чеської ініціативи, нещодавно розкрила, що боєприпаси для України закуповують у Туреччині.

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