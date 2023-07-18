Зеленський зауважив, що Росія давно використовує касетні снаряди проти українського населення.

Україна застосовуватиме касетні боєприпаси тільки на полі бою проти російських загарбників, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю африканським журналістам.

Він, зокрема, наголосив, що ще дев'ять років тому, коли Росія вторглась на Донбас та у Крим, Київ закликав світ тиснути на РФ і заборонити кластерні боєприпаси.

"Україна отримала кластерні боєприпаси у 2023 році - через 9 років ведення бойових дій проти України Російською Федерацією різною забороненою зброєю, включаючи кластерні боєприпаси. 9 років тому Україна почала говорити, що нам потрібна допомога. По-перше, прохання тиснути на Росію і заборонити кластерні боєприпаси проти нас. Пройшло 9 років - вони як використовували, так і використовують. Чи недостатньо випробувань? Чи має право Україна захищатися?" - поцікавився глава держави.

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Водночас ЗСУ застосовуватимуть касетні снаряди тільки на полі бою проти окупантів. Зеленський назвав це рішення "справедливим".

"Нам дали кластерні боєприпаси. Де докази, що Україна використовувала кластерні боєприпаси по території Росії? Немає доказів. Так, на полі бою тепер проти ворога на нашій землі, коли він використовує кластерні боєприпаси проти нас, ми будемо використовувати таку саму зброю проти них. І це справедливо", - зазначив президент.

Касетні снаряди - головне

7 липня Пентагон оголосив черговий пакет військової допомоги, в якому вперше підтримав Україну касетними боєприпасами.

На думку експерта Романа Світана, Збройні Сили України можуть використовувати касетні боєприпаси, які вони отримали від Сполучених Штатів Америки, в першу чергу для знищення російської артилерії.

Ні США, ні Україна, ні Росія не підписували конвенцію щодо касетних боєприпасів. Окупанти неодноразово використовували їх як на полі бою проти ЗСУ, так і по українському цивільному населенню.

Касетні боєприпаси могли б заповнити потребу ЗСУ в більшій кількості боєприпасів для артилерійських і ракетних систем і скороченні чисельної переваги Росії в артилерії.

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