Сьогодні США оголосили про надання Україні нового пакету безпекової допомоги на суму на майже 2,6 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський про новий пакет допомоги від США: готуємося до звільнення окупованих територій.

Про це Зеленський написав у Twitter. Зокрема, президент подякував США за новий масштабний пакет оборонної допомоги 2,6 млрд доларів.

"Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій", - наголосив він.

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Новий пакет допомоги від США

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, США оголосили про надання Україні нового пакету безпекової допомоги на суму до 500 млн доларів та 2,1 млрд доларів.

Нова допомога на суму до 500 млн доларів надається в рамках дозволу президента США на вилучення зі складів Пентагону великої кількості боєприпасів для HIMARS, засобів перехоплення для ППО та артснарядів. Також йдеться про протитанкові системи, стрілецьку зброю, транспортні засоби великої вантажопідйомності та технічне обслуговування, необхідне для зміцнення українських захисників на полі бою.

Крім того, допомога на суму 2,1 млрд доларів надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Кошти будуть виділені на засоби ППО, артилерійські та танкові снаряди, мінометні системи, ракети та протитанкові системи.

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