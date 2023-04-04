Майже 1900 українських міст і сіл потребують відбудови.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лінія активних бойових дій в Україні наразі становить понад 1200 кілометрів.

Про це Зеленський заявив під час виступу на відеозустрічі з Національною асоціацією губернаторів США. За його словами, лінія активних бойових дій в Україні зараз – понад 1200 кілометрів.

"Це як із Вашингтона, D.C., до Чикаго й назад! Фронт загалом – іще більший. Мільйони людей живуть у містах і селах, звідки ми або вже вигнали російський прапор, або готуємося вигнати. Вдумайтесь у цю кількість: майже 1900 міст і сіл нашої країни потребують відбудови. Школи й церкви, житлові будинки й підприємства, транспорт та електростанції... Усі ви добре знаєте, що таке після руйнівного торнадо відновити умови для життя. Ви це робите! Ми це робимо! Але після ударів людської стихії, людського зла, а не природного катаклізму", - зазначив президент.

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Він підкреслив, що відновлення України буде найбільшим у Європі економічним проектом за життя кількох поколінь.

"Цю війну Росія розв’язала не так проти нашої країни, як проти свободи у Європі та світі загалом. І коли запитують, чому Америка має допомагати Україні та інвестувати в нашу оборону, я відповідаю: просто погляньте на реальність. Мільйони українських сімей розірвані війною, мільйони змушені шукати в інших країнах захисту від російського терору. Сотні українських міст і сіл спалені російською артилерією, ракетами, авіацією та іранськими дронами, які використовує Росія", - сказав Зеленський.

Глава держави нагадав про зруйновані російськими окупантами Вугледар та Маріуполь, заміновані українські полі та сотні тисяч українців, які силою депортовані до Росії.

"Це те, що принесла держава-зло Україні. А якщо все це буде ширитися далі Європою? Містами й землями ваших союзників... Тих, щодо кого ви маєте священний обов’язок захисту. Скільки тоді це буде коштувати Америці? Кремль мріє принизити Америку, Європу, увесь вільний світ... Кремль мріє розколоти НАТО, спровокувати конфлікт, який поставить вашу націю перед вибором: воювати чи ні", - вважає він.

На думку Зеленського, саме Україна зараз є надійною останньою межею США та надійним кордоном.

"1200 кілометрів боїв в Україні. А скільки плюс до цього може бути ще у Європі? Україна здатна не допустити розширення війни. Здатна перемогти Росію на нашій землі. Ворог свободи повинен програти швидко й надійно там, куди зайшов зі злочинною та неспровокованою агресивною війною. Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю й по фінанси. Вистоїть Україна – вистоїть ваш мир, ваші союзники й партнери", - наголосив президент.

Він також подякував США за підримку та надане озброєння.

"Це послуги та рішення, які наближають українську перемогу, дають українцям стабільність життя попри війну, – це ваше виробництво, ваших штатів і людей... Кожен зі штатів уже має досвід допомоги нам. Не лише обороні, а й людям, зокрема у лікуванні та реабілітації солдатів і цивільних – дорослих і українських дітей, які були поранені російськими терористичними ударами й вибухами мін. Сотні й сотні американських компаній, банків і виробництв уже ведуть бізнес з Україною. Тисячі компаній прийдуть у проект нашої відбудови", - уточнив Зеленський.

Він також нагадав, шо окремі штати ведуть переговори про особливу співпрацю щодо відбудови України: Огайо й Харківська область, Іллінойс і Київська область, Міннесота й Чернігівська область.

"Саме з Україною Америка має змогу захистити свої цінності, що збігаються з нашими. Також наша співпраця створює нове зростання для нашої й вашої безпеки, для нашої й вашої економіки, для робочих місць в обох наших країнах. Головне – не програти час, не програти шанс, який маємо. Діяти зараз, допомагати зараз. Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати. І ми спільно здобуваємо нову міцність для наших держав. І я впевнений: завжди будемо успішними", - додав глава держави.

Зеленський також запросив американських губернаторів відвідати Україну.

США і Україна: останні новини від партнерів

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України на суму до 500 мільйонів доларів та 2,1 млрд доларів.

Нова допомога на суму до 500 млн доларів надається в рамках дозволу президента США Джо Байдена на вилучення зі складів Пентагону більшої кількості боєприпасів для артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS, засобів перехоплення для протиповітряної оборони та артилерійських снарядів. Також йдеться про протитанкові системи, стрілецьку зброю, транспортні засоби великої вантажопідйомності та технічне обслуговування, необхідне для зміцнення українських захисників на полі бою.

Крім того, допомога на суму 2,1 млрд доларів надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Кошти будуть виділені на засоби протиповітряної оборони, артилерійські та танкові снаряди, мінометні системи, ракети та протитанкові системи.

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