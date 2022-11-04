Сьогодні було конкретно обговорено посилення українсько-американської взаємодії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках сьогоднішнього візиту до Києва радника президента США з питань національної безпеки Джейкоба Саллівана йшлося про роботу над посиленням системи протиповітряної і протиракетної оборони України.

"Сьогодні з візитом у Києві був радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він постійно працює в комунікації з керівником Офісу Андрієм Єрмаком, і ця лінія українсько-американської взаємодії дуже допомагає нам у захисті держави. Працюємо над питанням ППО і ПРО для України", - заявив Зеленський під час вечірнього звернення до українців у соціальних мережах.

"Я сьогодні відзначив особисті зусилля пана Саллівана, вручивши йому одну з найпочесніших нагород нашої держави – орден Ярослава Мудрого. І було детально обговорено з паном Салліваном, як можемо ще посилити нашу взаємодію", - заявив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві Салліван наголосив, що США не будуть говорити з Російською Федерацією про Україну за спиною України, але ще для початку переговорів росіянам треба виконати певні умови. Зокрема, росіяни для початку повинні припинити напад на Україну та окупацію українських територій. Салліван також запевнив, що США робитимуть усе можливе, щоб допомогти Україні.

Нова допомога від США: що відомо

Сьогодні ввечері, 4 листопада, Вашингтон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.

В пакет ввійшли ППО Hawk, відремонтовані танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, а також 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

При цьому передача танків була спільним рішенням США, Нідерландів та Чехії, зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця.

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