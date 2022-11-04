Ми будемо робити усе можливе, щоби допомогти, наголосив радник Байдена.

Радник американського президента Джейк Салліван підтвердив, що США допоможуть Україні озброєнням для деокупації Херсонщини.

Як зазначив Салліван на брифінгу в ОПУ 4 листопада, потреби ЗСУ на півдні обговорювалися під час зустрічі з Зеленським та іншими високопоставленими чиновниками.

"Ми повинні забезпечувати Україну усім необхідним, щоб продовжувалися ці операції (контрнаступальні - УНІАН). Ми обговорювали якраз, що саме потрібно Україні, щоб провести ці операції. Саме тому ми обговорювали усі аспекти. Ми обговорювали те, як ми можемо допомогти із підтримкою, враховуючи ті завдання, які були визначені. Ми будемо робити усе можливе, щоби допомогти", - зазначив Салліван.

Салліван у Києві

Ввечері 4 листопада стало відомо про неанонсоване прибуття до української столиці радника Байдена Джейка Саллівана, який заявив про новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів - туди вперше ввійшли танки.

Війна - новини: ситуація на Херсонському напрямку

На півдні триває контрнаступ ЗСУ, українські бійці б'ють по логістичних шляхах противника, якими угрупованню окупантів перекидають боєприпаси та техніку.

У відповідь Росія відправила на Херсонський напрямок десятки тисяч підготовлених бійців і частково мобілізованих. Останні, за задумом Кремля, повинні будуть прикривати боєздатні частини в разі прориву оборони.

Разом з тим росіяни пустили чутки про нібито готовність "евакуюватися" на лівий берег Дніпра.

За словами представника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни насправді просто роблять вигляд "відступу": "Ми відстежуємо ситуацію і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі і військові маневри для того, щоб створити для себе правильно побудовану оборону".

Також не вірити ворогові раніше закликав український президент Володимир Зеленський. На його думку, Росія просто хоче заплутати ЗСУ і приховати реальні наміри щодо півдня.

У самому обласному центрі залишаються регулярні частини окупантів. Російські військові заселяються в житлові будинки депортованих українців під виглядом цивільних осіб для здійснення можливих провокацій.

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