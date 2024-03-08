Україна і Туреччина спільно виробляють озброєння для зміцнення регіону.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що протичовновий корвет "Іван Мазепа", який будується у Туреччині, вже цього року буде готовий служити Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Зеленський відвідав у Стамбулі будівництво українських корветів.

"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" цього року буде готовий до служби Україні", - сказав Зеленський.

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Також глава держави нагадав, що підписав указ про найменування іншого корвета на честь гетьмана Івана Виговського. Цей корвет теж активно будується.

"Ми працюємо заради спільного виробництва зброї, яка зміцнить наш регіон", - сказав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба президента, протичовновий корвет типу Ada на на ймення "Іван Мазепа" має стати майбутнім флагманом ВМС України.

На судні президент зустрівся та поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України, які проходять курси з експлуатації та обслуговування систем цього корабля.

Також сказано, що корвети типу Ada є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливості протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі з широким використанням у конструкції принципів стелс-технології. Концепція конструкції та бойового застосування корвета типу Ada подібна до концепції літоральних кораблів типу Freedom, розроблених компанією Lockheed Martin для ВМС США. Корвети типу Ada мають потужніше озброєння, потужніші радарні та сонарні системи.

Будівництво корвета "Іван Мазепа" - деталі

Будівництво корвета "Іван Мазепа" було розпочато у квітні 2021 року. У вересні 2023-го відбулася урочиста церемонія закладки кіля корабля. Планувалося, що у 2022 році корвет буде переправлено в Україну, і вже у 2024-му він мав увійти до складу ВМС ЗСУ. Через війну, розпочату Росією проти України, відправку корвета було відтерміновано.

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