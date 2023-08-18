Це буде корабель класу "корвет".

У Туреччині відбулась церемонія закладки другого корабля типу "ADA" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

Урочистості з нагоди закладки кіля корабля типу "ADA" проходили на одному з суднобудівних підприємств у місті Стамбул. Як повідомляється, це буде другий корабель класу "корвет", який будується Турецькою Республікою для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Слід зазначити, що всі роботи здійснюється вчасно відповідно графіків та укладених договорів", - повідомили в ВМС.

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Корвет "Гетьман Іван Мазепа" - що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, закладка кіля першого корвету для України відбулась у вересні 2021 року. Вже у жовтні 2022 року у Стамбулі спустили на воду корвет з найменуванням "Гетьман Іван Мазепа", призначений для України.

Відомо, що корпус майбутнього флагмана ВМС ЗСУ зроблений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на заводах у Маріуполі.

На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, корвет "Гетьман Іван Мазепа" може стати до лав національного флоту вже найюлижчими роками. "Ми розраховуємо на цей корабель у 2024-2025 роках", - сказав він.

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