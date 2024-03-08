Йому дали ім'я "Гетьман Іван Виговський".

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім′я гетьмана Івана Виговського корвету класу "Ada" Військово-морських сил Збройних сил України.

"Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет - корвет "Гетьман Іван Виговський", - йдеться в Указі президента №150/2024.

Зазначається, що це робиться з метою відновлення історичних традицій національного війська та увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана Війська Запорозького.

Президент подивися на будівництво цього корвета в ході візиту до верфі у Стамбулі, де він перебуває з візитом. Також він подякував оборонним компаніям Туреччини та України, які працюють над поверненням миру.

Що відомо про корвети класу "Ada":

Контракт із Туреччиною на будівництво двох корветів було укладено ще восени 2021 року. За рік на воду спустили перший корвет, який отримав ім'я "Гетьман Іван Мазепа".

Кіль "Гетьмана Івана Виговського" заклали влітку. Відомо, що корвет озброять зенітним ракетним комлпексом MICA VL, гарматами калібру 76 і 35 мм, протикорабельними крилатими ракетами (8 пускових установок) та торпедами Murene 90 Impact.

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