За словами президента, у першу чергу йдеться про посилення української системи протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, яка військова допомога Україні потрібна від Південної Кореї. Про це президент сказав в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

Глава держави повідомив, що не знає, з якими пропозиціями до України приїде делегація з Південної Кореї.

"У нас була дуже хороша розмова. У нас хороші відносини з президентом Південної Кореї. Ми чекаємо на відповідну групу", - сказав Зеленський.

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Президент сказав, що Україна буде рада зустрічати фахівців з Південної Кореї.

"Ми, безумовно, обміняємося тими даними, які є у нас. Ми, безумовно, будемо раді нашій співпраці. Я вважаю, що це важливо. І це виклик вашому регіону також", - сказав Зеленський.

Він впевнений, що Північна Корея теж зможе отримати досвід від війни, яку Росія веде проти України, і цей досвід КНДР використає проти Південної Кореї і проти миру.

Як сказав президент, офіційний Київ із задоволенням підтримує поглиблення відносин із Сеулом. Зеленський наголосив:

"Ми би дуже хотіли допомогу, з вашого досвіду, у протиповітряній обороні. Ми би дуже хотіли так само продовжувати працювати в оборонно-промисловому комплексі. Я вважаю, що це абсолютно справедливо".

Глава держави вважає, що допомагати Україні має відповідати інтересам Сеула, аби Сили оборони України були посилені завдяки Південній Кореї.

Також Зеленський сказав, що Південна Корея могла би проаналізувати, які її системи ППО працюють проти ракет з КНДР і РФ, які Росія запускає проти України.

Крім того, у нього запитали про основну мету переговорів, коли українська делегація приїде до Сеула.

Як сказав Зеленський, йтиметься про те, чим Україна і Південна Корея можуть одна одній допомогти. Він додав:

"Ми точно знаємо, що нам потрібна від Південної Кореї. Ми точно хотіли би на це розраховувати. Передовсім, це захист - це протиповітряна оборона. Ми не встигаємо побудувати повністю протиповітряний щит проти Росії. У нас велика територія. А у Росії багато ракет. Також - обмін розвідувальними даними. Я думаю, що це дуже важлив ообом країнам, щоби наші розвідки працювали".

Також президент сказав, якщо Південна Корея хоче знати, на що спроможна КНДР і її солдати в реальності, то Південній Кореї має бути вигідно бути з Україною, аби реально вивчати відповідні матеріали.

Чи надає Південна Корея зброю Україні

Відповідаючи на запитання про те, чи розглядає Південна Корея можливість постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів, представник президента Південної Кореї пояснив, що від української сторони не надходило запиту і що такий план не розглядається.

При цьому, за його словами, країна планує посилити співпрацю з Україною на тлі відправки північнокорейських солдатів у Росію, і цього тижня почне переговори щодо візиту спеціального посланця Києва до Південної Кореї.

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