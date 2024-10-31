Президент дав інтерв'ю південнокорейським журналістам.

Україна збирається обмінювати солдат з Північної Кореї, які воюють на стороні російської загарбницької армії, на українських полонених.

Про це в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що українці поважають міжнародне право, тому для них дуже важливо зберігати полоненим життя та не катувати їх:

"Я це спеціально підкреслюю, бо в порівнянні з російською армією, яка катувала наших хлопців полонених, ми цього не робимо. І найголовніше для нас - це обмінювати".

Глава держави відзначив, що Україна використовуватиме північнокорейських солдатів для поповнення обмінного фонду. "Північнокорейських військових, передовсім, ми будемо готові обмінювати на українців", - підкреслив Зеленський.

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Росія не заперечує, що на її території перебувають іноземні військовослужбовці. За даними Сполучених Штатів Америки, частина підготовлених бійців рухаються в бік Курщини. CNN повідомляв, що деякі військові вже є і на території України.

Південна Корея вже попередила, що не буде просто спостерігати за цим. За даними ЗМІ, країна може надати Україні військову допомогу.

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