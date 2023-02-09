Також є прогрес щодо рішення про передачу далекобійної зброї Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "певні позитивні рішення" у питанні передачі Україні західних винищувачів F-16.

Про це гарант України повідомив на пресконференції разом із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає "Радіо Свобода".

"Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію" - сказав він.

Також Зеленський натякнув, що після візиту до Британії є прогрес щодо рішення про передачу далекобійної зброї Україні.

Передача винищувачів F-16 Україні - основні події

Наразі Україна продовжує просити партнерів надати військові літаки, зокрема, F-16, і далекобійні ракети для захисту повітряного простору держави від російських ракет.

Нещодавно дискусія щодо цього питання перейшла до більш конкретних рішень на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії. Після цього стало відомо, що Велика Британія хоче якомога швидше почати підготовку українських пілотів-винищувачів.

Вже 9 лютого глава Європейського парламенту Роберта Мецола закликала політиків надати Україні літаки та далекобійні ракети. Також Варшава заявила, що готова передати Києву винищувачі, яких потребують українські військові

Декілька годин тому голова ОП Андрій Єрмак анонсував, що питання передачі країнами Заходу далекобійної зброї та винищувачів для контрнаступальних операцій ЗСУ вирішене.

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