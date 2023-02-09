Мецола зазначила, що відповідь Євросоюзу має бути пропорційна загрозі, а загроза - дуже велика.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола закликала політиків надати Україні літаки і далекобійні ракети.

Про це вона сказала в Європарламенті під час візиту президента України Володимира Зеленського. Мецола зазначила, що це має стати наступним кроком у наданні допомоги Україні.

"Ми надаємо військову допомогу і обладнання, і наступним кроком має бути розгляд можливості надання Україні винищувачів і далекобійної зброї. Наша відповідь має бути пропорційна загрозі, а загроза - дуже велика", - сказала вона.

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Саміт у Брюсселі

Як відомо, спеціальна зустріч Європейської Ради проходить у Брюсселі 9-10 лютого. Президент Шарль Мішель повідомляв, що вони мають розглянути усі аспекти підтримки України.

Перед початком засідання Ради високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що на саміті планують погодити надання більшої кількості допомоги.

Володимир Зеленський вже виступив у Європарламенті, після його промови у залі прозвучав гімн України. Він заявив, що прибув на саміт, щоб захистити "європейський шлях" українців.

"Ця тотальна війна Росії не лише за територію в тій чи іншій частині Європи. Її загроза в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї...Ми захищаємося від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу. Ми на полі бою разом з вами", - сказав він.

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