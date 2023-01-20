Однак офіційний Амстердам нічого не сказав про те, чи будуть схвалені поставки.

Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Однак для цього Київ повинен направити запит на передачу згаданої техніки.

Як передає портал NL Times, з такою заявою виступив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Він сказав про це під час парламентських дебатів.

"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість поставок Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", — повідомив голова МЗС. Гукстра додав, що такий запит буде "відкрито" обговорюватися в Кабміні країни.

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Винищувачі F-16 для України: що відомо

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в західних країнах "все змінюється" в питанні поставок озброєння ЗСУ. У майбутньому Україна отримає винищувачі F-15 або F-16.

Голова МЗС Дмитро Кулеба на форумі в Давосі згадав два види озброєння, поставки яких західні країни блокують. Це далекобійні ракети і винищувачі. Про відправку решті техніки Україні вдалося домовитися.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, чому Захід не постачає винищувачі. Під них потрібно облаштовувати ремонтно-промислову базу і вчити не тільки пілотів, а й технічний персонал.

А експерт Петро Черник вважає, що по-справжньому переламати хід і логіку цієї війни дозволить саме авіація.

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