В переліку новинок для ЗСУ є технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки.

Лише у лютому Міністерством оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації у військах приблизно 60 зразків ОВТ українського й іноземного виробництва.

Заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зазначив, що за два місяці вже цього року майже вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки (ОВТ) допущено до експлуатації, ніж за аналогічний період минулого року. За його словами, у лютому минулого року було 33 одиниці.

Він наголосив, що зростає і кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.

Відео дня

Заступник Міністра оборони повідомив, що серед нових зразків ОВТ, кодифікованих та допущених до експлуатації, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам. Також допуск до експлуатації отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва.

В повідомленні прес-служби Міноборони сказано, що в переліку новинок для ЗСУ є технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА.

При цьому зазначається, що кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.

Озброєння для ЗСУ - останні новини

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю виданню Liberation зазначив, що обсяги використання озброєнь були б непідйомними для будь-якої держави, але Україна сподівається на подальшу підтримку західних партнерів у цьому питанні.

Буданов зазначив, що так само і РФ не в змозі впоратися з цим, тому й купує снаряди у Північної Кореї та Ірану. При цьому наголосив, що потрібно прискорити темпи виробництва у нашій оборонній промисловості.

Вас також можуть зацікавити новини: