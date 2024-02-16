Він підкреслив, що Україні потрібно самій налагоджувати випуск боєприпасів.

Обсяги використання озброєнь були б непідйомними для будь-якої держави, але Україна сподівається на подальшу підтримку західних партнерів у цьому питані.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю виданню Liberation. Він висловив оптимізм стосовно подальшої підтримки України з боку іноземних партнерів та наголосив на важливості активізації українського ВПК.

"Я налаштований оптимістично. Але водночас нам потрібно прискорити темпи виробництва у нашій оборонній промисловості, що ми зараз і намагаємося зробити", - заявив Буданов.

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При цьому він зазначив, що обсяги використання ЗСУ озброєнь і боєприпасів досягають рівня, який був би непідйомним для будь-якої держави. Буданов зазначив, що так само і РФ не в змозі впоратися з цим, тому й купує снаряди у Північної Кореї та Ірану.

Мільйон боєприпасів для України

Євросоюз має здійснити реальні дії щодо озброєння України, хоча досі не виконав зобов’язання щодо надання Києву мільйона снарядів.

Лідери країн наголосили, що Європі потрібні колективні зусилля, щоб озброїти Україну в довгостроковій перспективі, оскільки ЗСУ "продовжують відбивати повномасштабне вторгнення президента Росії Володимира Путіна".

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