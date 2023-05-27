Йдеться про навчання групи українських військових кількістю 400 осіб. Напередодні їх розділили на 2 групи для освоєння різних навичок.

Збройні сили України розпочали навчання на американських танках M1 Abrams в Німеччині. 12 травня США передислокували до ФРН 31 танк для відповідних тренувань ЗСУ.

Про це пише видання The New York Times, посилаючись на офіційну заяву представника Пентагону Гаррона Гарна. Зазначається, що американські інструктори розпочали підготовку 400 українських солдатів.

"Перша група з близько 400 українських солдатів почала навчатися в Німеччині керуванню американськими танками M1 Abrams та їх обслуговуванню", - пише NYT.

Напередодні 26 травня українських військових розділили на дві групи: близько 200 солдатів (приблизно один бронетанковий батальйон) заслухали загальновійськовий інструктаж в Графенвері та Хоенфельсі, тоді як інші 200 осіб почали навчатися заправці танків та їх обслуговуванню.

Згаданий загальновійськовий інструктаж охоплює виконання базових військових завдань, таких як стрільба та надання медичної допомоги. Також йдеться про більш масштабні тренування батальйону в умовах, коли один підрозділ має протистояти іншому, вказав Гарн.

Також речник Пентагону зазначив, що початок навчань в Німеччині - важливий крок в питанні озброєння Києва, який прагне відвойовувати в Росії свої території.

Навчання ЗСУ на танках Abrams - важливі заяви Пентагону

Нагадаємо, що 24 травня речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер натякнув, що навчання ЗСУ на танках Abrams в Німеччині розпочнуться найближчим часом, орієнтовно він вказував наступний тиждень.

У квітні намір навчити українську армію маневрам на танках Abrams анонсував глава Пентагону Ллойд Остін. В травні він зазначив, що США планують поставити Україні відповідні танки восени 2023 року, десь на початку сезону.

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