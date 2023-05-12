Зараз почалося навчання українських екіпажів на декількох Абрамсах, але самі танки передадуть Україні пізніше.

Американські танки Abrams будуть поставлені Україні на початку осені. Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у Сенаті США з приводу нового військового бюджету, пише Укрінформ.

"Ми робимо все можливе, щоб прискорити поставку цих танків, початок осені – такий прогноз", – заявив він.

Остін уточнив, що в даний час українські військові вже отримали "доступ" до кількох "Абрамсів" – щоб почати підготовку екіпажів для тих машин, які надійдуть пізніше. Пентагон розраховує, що до моменту прибуття в Україну обіцяних танків екіпажі будуть вже готові.

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В даний час США розгортають інфраструктуру для постачання і обслуговування танків, які отримає Україна. За словами Остіна, одна з головних складнощів полягає в тому, що танки Abrams обладнані газотурбінним двигуном та іншими складними системами.

"Але ми намагаємося діяти якомога швидше, щоб передати ці можливості українцям", – зазначив глава Пентагону.

Поставки танків Abrams - що відомо

25 січня США анонсували передачу Україні 31 танку Abrams. Того ж дня Німеччина схвалила постачання танків Leopard 2. Вважається, що це не було випадковістю, і Берлін нібито погодився на постачання своїх танків лише за умови, що США також оголосять про постачання своїх танків.

Спочатку передбачалося, що Abrams надійдуть в Україну тільки в кінці 2023 року або навіть на початку 2024 року, але потім поставку все ж прискорили. Американці виправдовуються якимись технічними складнощами з постачанням, але військовий експерт Давид Шарп вважає, що США просто хочуть притримати свої танки на випадок, якщо до кінця року результат війни не буде вирішено. Тоді єдиним джерелом нових партій танків для України стануть американські запаси Abrams.

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