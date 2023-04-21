Зокрема, навчання українських військових відбуватимуться в Німеччині.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що навчання українських військових на танках M1 Abrams розпочнуться у найближчий місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на прес-конференції після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-11"), яке відбувалося на авіабазі в Німеччині.

"Наші колективні зусилля зробили величезний внесок на полі бою. І тепер впродовж кількох місяців Контактна група доставила більш ніж 230 танків, більше ніж 1 тис. 550 одиниць бронетехніки та іншого обладнання і боєприпасів для того, аби підтримати більш ніж 9 нових бронетанкових бригад", - заявив Остін.

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"Ми також прискорюємо терміни поставки для України наших танків M1 Abrams для забезпечення України більшими броньованими можливостями у найближчий місяць. І танки М1, які українці використовуватимуть під час навчання, прибудуть у Німеччину у наступні декілька тижнів", - наголосив Остін.

Він назвав це величезним прогресом. "Я впевнений, що ця техніка і навчання в додаток до неї, допоможуть українським силам тримати позицію, аби продовжувати здобувати успіх на полі бою", - наголосив Остін.

Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що не хоче бути упередженим, якщо стверджувати, що танки M1 Abrams є найкращими у світі, бо інші танки теж є потужними, і це стосується танків Leopard.

"Я вважаю, що танки M1 - ті, які будуть доставлені - змінять ситуацію (на полі бою - УНІАН)", - наголосив Міллі.

Він сказав, що "через декілька тижнів" розпочнеться підготовка танкових екіпажів на навчальних моделях цих танках, які є доволі боєздатними. Зокрема, навчання передбачатимуть ведення стрільби, маневрів і обслуговування танків.

Танки M1 Abrams для України

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні 31 танка Abrams і ремонтно-евакуаційних машин до них наприкінці січня цього року.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд зазначила, що вони не встигнуть опинитися в Україні до початку контрнаступу. У березні представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати знайшли спосіб доставити Abrams швидше. В результаті було прийнято рішення поставити Україні не М1А2, а старішу версію - M1A1.

Раніше видання Politico повідомило, що танки Abrams прибудуть до Німеччини у найближчі кілька тижнів, і вже в травні почнуться навчання українських військовослужбовців. Ці танки відрізняються від тих, які отримає Україна - обіцяні їй Abrams ще ремонтуються.

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