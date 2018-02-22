Адміністрація Трампа готує нові санкції проти РФ за втручання в президентські вибори

Коли адміністрація ухвалить остаточне рішення і які заходи розглядаються поки не відомо.

Адміністрація Трампа розглядає введення нових санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори і руйнівну кібератаку в минулому році.

Про це заявили високопоставлені офіційні особи США, повідомляє Reuters.

І республіканці, і демократи в Конгресі США, які майже одноголосно прийняли новий законопроект про санкції проти Росії минулого літа, розкритикували президента Дональда Трампа за те, що він не покарав Москву, і звинуватили його в тому, що він м'який з його російським колегою Володимиром Путіним.

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Їх взаємне засудження послідувало за рішенням адміністрації Трампа в січні поки не оголошувати санкції проти Росії.

У ході брифінгу для групи журналістів троє старших адміністративних співробітника, що займаються питаннями санкцій, сказали, що процес повільно просувається по юридичним причинам і не може бути прискорений у відповідь на негативні заяви.

Вони не представили докладних відомостей про те, коли адміністрація ухвалить рішення і які заходи розглядаються.

"Процес щодо санкцій довгий; він важкий; він не приємний, але коли є докази і ми готові, ми йдемо вперед з санкціями", - сказав один з чиновників.

Чиновники заявили, що в даний час ведеться активний пошук варіантів, як реагувати на визнання минулого тижня Росії відповідальною за руйнівну кібератаку "NotPetya" в минулому році.