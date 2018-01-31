У Сенаті США незадоволені відсутністю нових санкцій проти Росії

Сенатори-демократи надіслали державному секретареві США листа, в якому назвали відмову від введення нових санкцій «неприйнятною».

Сенатори США від демократичної партії розкритикували президента Дональда Трампа через те, що він не ввів нові санкції проти Росії після публікації так званої «кремлівської доповіді».

Як повідомляє «Радіо Свобода», Бен Кардін, чільний демократ у сенатському комітеті з міжнародних відносин, та ще 19 демократів Сенату 30 січня надіслали листа державному секретареві США Рексу Тіллерсона, в якому йдеться, що відмова від введення нових санкцій є «неприйнятною».

Читайте такожУ Держдепі США пояснили, коли введуть нові санкції проти Росії після оприлюднення "кремлівського списку"У своєму листі 20 сенаторів звинуватили адміністрацію в неможливості зробити все можливе, щоб стримати будь-яке майбутнє втручання в іноземні вибори і висловили «стурбованість» тим, що політика Адміністрації Трампа щодо Росії «не повністю відображає чіткий намір Конгресу, описаний в законодавстві».

«Це неприйнятно. Не вносячи жодних нових санкцій відповідно до мандатів CAATSA, США залишаються вразливими для активного російського врядування на виборах в листопаді до Конгресу», – йдеться в тексті листа.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список 210 наближених до Путіна осіб, стосовно яких можуть бути запроваджені санкції.

Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації президента, «інші високопосадові політичні лідери» і олігархи. До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, серед них керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сєчін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук. Серед «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.