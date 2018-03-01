"Ми повністю готові": Пентагон прокоментував заяви Путіна про нову зброю

У Пентагоні наголосили, що військові США "давно стежать за Росією".

Міністерство оборони США ознайомилося з заявою президента Росії Володимира Путіна про буцімто наявність у Росії зброї, здатної гарантовано долати систему протиракетної оборони і заявило, що повністю готове. Про це у ході прес-конференції заявила речниця Пентагону Дейна Вайт.

Читайте такожПутінське вихваляння зброєю просто піар - у США відреагували на сенсаційні заяви КремляЯк повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федерального зібрання розповів про новітнє озброєння Росії: стратегічний ракетний комплекс "Сармат", крилату ракету необмеженої дальності, підводний безпілотник, авіаційний ракетний комплекс «Кинджал», гіперзвуковий ракетний комплекс із плануюючим крилатим блоком та бойову лазерну установку.

"Нас не здивувала заява Путіна і народ США повинен знати, що ми абсолютно готові", - відповіла речниця Міноборони США на запитання щодо заяв Путіна про наявність у Росії зброї, якій Америка, буцімто, нездатна протистояти, передає Голос Америки.

При цьому речниця Міноборони США відкинула заяви Путіна про те, що система ПРО США та НАТО, яка наближається до кордонів Росії, спрямована проти цієї країни, але наголосила, що США впевнені у здатності захистити себе за будь-яких умов.

"У Росії прекрасно знають, що ПРО спрямоване не на них. Нам необхідно гарантувати наявність дієвого фактора ядерного стримування і ми впевнені, що ми готові захистити цю націю за будь-яких обставин", - відзначила Вайт.

Вона також наголосила, що військові США "давно стежать за Росією".

"Ці озброєння розробляють вже дуже давно. Наша політика у царині ядерних озброєнь все це враховує", - сказала Вайт.