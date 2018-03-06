"Є всі ознаки": у Британії підозрюють Росію у причетності до отруєння екс-шпигуна Скрипаля

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон пообіцяв "міцну" відповідь, якщо причетність РФ до отруєння Скрипаля буде доведено.

Голова Комітету закордонних справ Великобританії Том Тугендхат заявив, що в отруєнні російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля є всі ознаки причетності РФ.

Як повідомляє Daily Mail, Тугендхат заявив, що якщо причетність РФ буде доведено, то це стане моментом загострення "м'якої війни проти Британії", яку проводить адміністрація Путіна.

"Покищо зарано говорити, точно це чи ні, але безумовно є всі ознаки російської атаки", - сказав Тугендхат.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що ситуація зі Скрипалем має "відголоски" вбивства співробітника ФСБ Олександра Литвиненка у 2006 році, якого теж отруїли. Перебуваючи з 2001 року у Європі, колишній службовець ФСБ неодноразово критикував російську владу і президента Володимира Путіна. Тоді суд назвав Путіна ймовірним замовником вбивства.

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Нагадаємо, ввечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Сергія Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і жінці приблизно вдвічі молодшій за нього (пізніше з'ясувалося, що це його дочка) стало погано в торговому центрі в Солсбері.

Скрипаль служив у ГРУ Росії, в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. У 2004 році його заарештували, а в 2006 році Московський окружний військовий суд визнав Скрипаля винним у шпигунстві та засудив його до 13 років в'язниці. У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв помилував Скрипаля. Після цього колишнього розвідника і ще трьох росіян, засуджених за шпигунство на користь США і Великої Британії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, затриманих у США в червні того року. Після цього Скрипаль отримав притулок у Британії.