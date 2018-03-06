Разом з російським екс-розвідником Скрипалем у Британії отруїли його доньку - ЗМІ

Молода жінка, яку поклали в лікарню одночасно зі Скрипалем, - це його донька Юлія.

Молода жінка, знайдена у важкому стані в британському Солсбері разом з екс-полковником ГРУ Сергієм Скрипалем — його донька.

66-річний британський шпигун і 33-річна Юлія Скрипаль перебувають у реанімації, передає BBC News.

Поліція трактує це як "серйозний інцидент". Зазначається, що у розслідуванні беруть участь численні агентства й вони готові допустити будь-які версії.

Британські журналісти з'ясували, що донька колишнього агента спецслужб живе у Росії, але неодноразово відвідувала Великобританію. За словами родичів, жінка не виходить на зв'язок вже два дні, передає "Новая газета".

Як повідомляв УНІАН, отруєний колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його супутниця залишаються у відділенні інтенсивної терапії однієї з британських лікарень.

Читайте такожУ Путіна відповіли "по-російськи", коментуючи отруєння екс-полковника ГРУ СкрипаляТим часом частина центру міста Солсбері на півдні Англії залишається закритою, фахівці в захисному одязі продовжують роботи зі знезараження вулиці.

«Разом із нашими агентствами-партнерами ми ведемо кілька досліджень, щоб точно визначити, що призвело до того, що ці дві людини знепритомніли, і з'ясувати, чи є ознаки злочинної діяльності», - заявив представник поліції графства Вілтшир Крейг Голден.

Увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипаль і жінці приблизно вдвічі молодша за нього стало погано в торговому центрі в Солсбері.

Скрипаль служив у ГРУ Росії, в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. У 2004 році його заарештували, а в 2006 році Московський окружний військовий суд визнав Скрипаля винним у шпигунстві та засудив його до 13 років в'язниці. У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв помилував Скрипаля. Після цього колишнього розвідника і ще трьох росіян, засуджених за шпигунство на користь США і Великої Британії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, затриманих у США в червні того року. Після цього Скрипаль отримав притулок у Британії.