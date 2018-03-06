Технічна несправність: з'явилися подробиці катастрофи російського Ан-26 в Сирії

Згідно із доповіддю з місця, вогневого впливу на літак не було.

Російський транспортний літак Ан-26 розбився в Сирії при заході на посадку, 32 людини загинули.

Про це повідомляє Міноборони РФ, пише ТАСС.

"6 березня близько 15:00 за київським часом при заході на посадку на аеродромі Хмеймім зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26. За попередніми даними, на борту літака перебували 26 пасажирів і шість членів екіпажу. Всі вони загинули", - йдеться в повідомленні.

"Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність", - зазначили у військовому відомстві.

"Згідно із доповіддю з місця, вогневого впливу на літак не було", - додали в Міноборони РФ.