Технічна несправність: з'явилися подробиці катастрофи російського Ан-26 в Сирії
15:57, 06 березня 2018Світ
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Згідно із доповіддю з місця, вогневого впливу на літак не було.
Літак РФ розбився в Сирії / фото Міноборони РФ
Російський транспортний літак Ан-26 розбився в Сирії при заході на посадку, 32 людини загинули.
Про це повідомляє Міноборони РФ, пише ТАСС.
"6 березня близько 15:00 за київським часом при заході на посадку на аеродромі Хмеймім зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26. За попередніми даними, на борту літака перебували 26 пасажирів і шість членів екіпажу. Всі вони загинули", - йдеться в повідомленні.
"Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність", - зазначили у військовому відомстві.
"Згідно із доповіддю з місця, вогневого впливу на літак не було", - додали в Міноборони РФ.
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