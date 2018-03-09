У російському МЗС прокоментували заяви про причетність Росії до отруєння екс-шпигуна

У МЗС Росії вважають такі заяви пропагандою та істерією.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав пропагандою і істерією заяви про причетність Москви до замаху на вбивство колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочка.

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Від також зазначив, що Росія готова допомагати владі Великобританії в розслідуванні «при зверненні за професійними, а не пропагандистськими каналами», передає kommersant.ru.

«Ми не чули жодного конкретного факту. Ми тільки дивимося репортажі по телебаченню, де з такими серйозними обличчями ваші колеги з пафосом говорять, що якщо це Росія, то буде така відповідь, яку Росія запам'ятає назавжди», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 66-річного Сергія Скрипаля разом з його дочкою отруїли в торговому центрі Maltings в Солсбері 4 березня. Пізніше стало відомо, що колишнього розвідника і його дочку намагалися вбити нервово-паралітичним речовиною. В даний час вони знаходяться в комі. Крім Скрипаля і його дочки від цієї речовини постраждала ще 21 людина.

Поліція розслідує подію як замах на вбивство. За однією з версій, в отруєнні могли брати участь російські спецслужби.