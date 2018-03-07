У поліції Британії вважають, що екс-агента ГРУ отруїли нервово-паралітичним газом

Також в поліції зазначили, що розглядають цей інцидент як замах на вбивство.

Поліція Британії вважає, що для отруєння колишнього агента російської розвідки Сергія Скрипаля використовували нервово-паралітичний газ.

Про це заявив глава контртерористичної поліції Лондона Марк Роулі, повідомляє Reuters.

"Ми розглядамо це як серьйозний інцидент з замахом на вбивство із застосуванням нервово-паралітичної речовини", - зазначив Марк Роулі.

Як повідомляв УНІАН, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться у критичному стані ймовірного отруєння невідомою речовиною у Великобританії, де він проживав в останні роки.

В Кремлі заявили, що не мають ніякої інформації з приводу того, чим займався Скрипаль та з чим може бути пов'язана ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна містить всі ознаки російської причетності. Глава МЗС Британії Джонсон заявив, що Лондон має намір вжити жорстких заходів в разі, якщо вдасться встановити причетність Росії до отруєння Скрипаля.

У свою чергу, у Москві заяву глави МЗС Великобританії назвали "дикістю".