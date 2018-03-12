Помер колишній "бухгалтер Освенціма", причетний до убивства понад 300 тисяч людей

Наприкінці грудня 2017 року Конституційний суд Німеччини відхилив скаргу Ґрьонінга та постановив, що він має відбувати покарання у в’язниці.

Помер 96-річний Оскар Ґрьонінг (Oskar Gröning), відомий також як "бухгалтер Освенціма".

Про це повідомило німецьке інтернет-видання Spiegel Online з посиланням на представника прокуратури Ганновера, передає Deutsche Welle.

За словами прокурора, смерть настала минулої п’ятниці, 9 березня.

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Інформацію про смерть агентству epd підтвердив також адвокат Ґрьонінга. Він зазначив, що поінформував про це прокуратуру.

Колишнього есесівця Ґрьонінга засудили 2015 року в Люнебурзі до чотирьох років позбавлення волі за причетність до убивства понад 300 тисяч людей у концтаборі "Освенцім", хоча він безпосередньо не брав участі у жодному вбивстві. Під час суду Ґрьонінг визнав, що розпоряджався фінансами та цінними речами депортованих євреїв у "Освенцімі". Суд тоді визнав це внеском у функціонування націонал-соціалістичного механізму масових убивств.

Ґрьонінг оскаржив свій вирок, однак Верховний суд в листопаді 2016 року підтвердив законність вироку. Наприкінці грудня 2017 року Конституційний суд Німеччини відхилив скаргу Ґрьонінга та постановив, що він має відбувати покарання у в’язниці. Ґрьонінга також подавав клопотання про помилування, але в січні цього року прокуратура німецького міста Люнебурга його відхилила.