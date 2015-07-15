Колишньому охоронцю Освенцима дали 4 роки в'язниці за співучасть в 300 тисячах убивств

12:25, 15 липня 2015
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Колишній охоронець концтабору Освенцим, 94-річний Оскар Гренінг визнаний винним у співучасті в 300 тисячах убивств і засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення.

REUTERS

Вирок Гренингу виніс 15 липня суд міста Люнебург, розташованого на півночі Німеччини, повідомляє AP.

Захист Гренінга, наполягав на тому, що Гренінга не можна звинувачувати в причетності до масових вбивств. Сам підсудний на суді заявив, що відчуває свою моральну провину, але не визнає себе винним у кримінальному злочині.

Звинувачення, висунуте на адресу Гренінга, передбачало максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Прокуратура просила суд засудити охоронця Освенцима до 3,5 років в'язниці.

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В ході судового процесу Гренінг визнав, що охороняв багаж доставлених в концтабір в'язнів і вів облік вилучених у них цінностей.

Правоохоронні органи ФРН проводили розслідування щодо Оскара Гренінга ще в 1970-х роках, проте тоді до пред'явлення звинувачень і суду справа не дійшла.

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