Колишньому охоронцю Освенцима дали 4 роки в'язниці за співучасть в 300 тисячах убивств
Колишній охоронець концтабору Освенцим, 94-річний Оскар Гренінг визнаний винним у співучасті в 300 тисячах убивств і засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення.
Вирок Гренингу виніс 15 липня суд міста Люнебург, розташованого на півночі Німеччини, повідомляє AP.
Захист Гренінга, наполягав на тому, що Гренінга не можна звинувачувати в причетності до масових вбивств. Сам підсудний на суді заявив, що відчуває свою моральну провину, але не визнає себе винним у кримінальному злочині.
Звинувачення, висунуте на адресу Гренінга, передбачало максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Прокуратура просила суд засудити охоронця Освенцима до 3,5 років в'язниці.
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В ході судового процесу Гренінг визнав, що охороняв багаж доставлених в концтабір в'язнів і вів облік вилучених у них цінностей.
Правоохоронні органи ФРН проводили розслідування щодо Оскара Гренінга ще в 1970-х роках, проте тоді до пред'явлення звинувачень і суду справа не дійшла.