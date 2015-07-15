Колишньому охоронцю Освенцима дали 4 роки в'язниці за співучасть в 300 тисячах убивств

Вирок Гренингу виніс 15 липня суд міста Люнебург, розташованого на півночі Німеччини, повідомляє AP.

Захист Гренінга, наполягав на тому, що Гренінга не можна звинувачувати в причетності до масових вбивств. Сам підсудний на суді заявив, що відчуває свою моральну провину, але не визнає себе винним у кримінальному злочині.

Звинувачення, висунуте на адресу Гренінга, передбачало максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Прокуратура просила суд засудити охоронця Освенцима до 3,5 років в'язниці.

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В ході судового процесу Гренінг визнав, що охороняв багаж доставлених в концтабір в'язнів і вів облік вилучених у них цінностей.

Правоохоронні органи ФРН проводили розслідування щодо Оскара Гренінга ще в 1970-х роках, проте тоді до пред'явлення звинувачень і суду справа не дійшла.