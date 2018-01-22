Одіозний президент Філіппін дозволив військовим застрелити його, якщо він затримається на посаді

Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив військовим і поліції застрелити його, якщо він затримається на своїй посаді довше призначеного йому терміну.

Про це Дутерте сказав під час відвідування військової бази, передає lb.ua з посиланням на The Daily Telegraph.

"Якщо я залишуся на посаді довше терміну і захочу стати диктатором, пристреліть мене, я не жартую", - сказав він і додав, що військові не повинні дозволяти кому-небудь маніпулювати і змінювати Конституцію.

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"Ваше завдання - захищати Конституцію і громадян. Пам'ятайте, що це ваш священний обов'язок", - додав він.

Раніше прихильники президента в палаті представників Конгресу Філіппін виступили за скликання конституційних зборів та перехід до федеративного устрою держави. Вони планували прийняти нову Конституцію, в результаті чого парламентські вибори перенесуть з 2019 року. Крім того, буде переглянуто термін служби депутатів та інших чиновників.

Як відзначає The Daily Telegraph, нова Конституція може дозволити президенту залишатися на своїй посаді після 2022 року.

Опоненти Дутерте звинуватили його у спробі продовжити свої повноваження після строку. На їхню думку, зміни до Конституції можуть призвести до встановлення диктатури в країні, як це було при президентові Фердинанді Маркоса, який очолював країну в 1965-1986 роках.