Меркель підтримала вимоги Лондона до Москви щодо отруєння Скрипаля

Канцлер Німеччини дуже серйозно сприймає звинувачення Лондона на адресу Росії щодо отруєння російського екс-розвідника, заявив речник Меркель.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель сьогодні у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей різко засудила отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на речника німецького уряду Штеффена Зайберта, канцлер запевнила, що «дуже серйозно сприймає оцінку британського уряду стосовно відповідальності Росії за напад».

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За словами Меркель, Росія повинна «надати швидкі відповіді на виправдані запитання британського уряду та виконати вимогу щодо повного та негайного розкриття інформації про відповідну програму розробки хімічної зброї перед Організацією із заборони хімічної зброї».

Як повідомляв УНІАН, напередодні британський прем'єр заявила в парламенті про те, що Скрипаля і його дочку було отруєно нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб надати пояснення з приводу того, що сталося.

У відповідь на це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія «не має жодного стосунку» до отруєння екс-агента ГРУ.

Увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і його дочці стало погано в торговому центрі в Солсбері.